ऑस्ट्रेलिया में ब्याज दरें 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची
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ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक (RBA) ने अपनी ब्याज दर (कैश रेट) बढ़ाकर 4.6 फीसदी कर दी है। यह 2011 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है और इस साल चौथी बार दरें बढ़ाई गई हैं।
होम लोन लेने वाले को अब ज्यादा EMI चुकानी होगी। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब महंगाई के नए आंकड़े सामने आने वाले हैं। फिलहाल कीमतें RBA के तय लक्ष्य से भी तेजी से बढ़ रही हैं।
बाजारों को और बढ़ोतरी की आशंका
RBA की गवर्नर मिशेल बुलॉक का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई कीमतों और मजदूरी दोनों को और ऊपर ले जा सकती है, वहीं कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स ने बढ़ती लागत का एक बड़ा कारण वैश्विक तेल कीमतों को बताया है।
खासकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से तेल के दाम बढ़े हैं। बाजार पहले ही फरवरी तक एक और बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं और 2027 के मध्य तक एक और बढ़ोतरी की संभावना 50 फीसदी से ज्यादा है।