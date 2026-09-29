ऑस्ट्रेलिया में ब्याज दरें 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची

RBA की गवर्नर मिशेल बुलॉक का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई कीमतों और मजदूरी दोनों को और ऊपर ले जा सकती है, वहीं कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स ने बढ़ती लागत का एक बड़ा कारण वैश्विक तेल कीमतों को बताया है।

खासकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से तेल के दाम बढ़े हैं। बाजार पहले ही फरवरी तक एक और बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं और 2027 के मध्य तक एक और बढ़ोतरी की संभावना 50 फीसदी से ज्यादा है।