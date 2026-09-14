ऑस्ट्रेलियाई कंपनी फर्मस ला रही 5 अरब डॉलर का IPO

फर्मस केवल अपने बड़े आकार की वजह से ही सुर्खियों में नहीं है। कंपनी ने अमेरिका की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के साथ खास सौदे भी किए हैं। वह अपने मलेशियाई डाटा सेंटर से OpenAI को कंप्यूटिंग पावर दे रही है। कंपनी ने हाल ही में जेन स्ट्रीट और एनवीडिया जैसे निवेशकों से 2 अरब डॉलर (करीब 190 अरब रुपये) का फंड भी जुटाया है।

फर्मस अकेली नहीं है, एंथ्रोपिक और चीन की मूनशॉट AI जैसी दूसरी कंपनियां भी जल्द ही बड़े IPO लाने की सोच रही हैं। यह दिखाता है कि इस समय दुनियाभर में AI सेक्टर कितना तेजी से बढ़ रहा है।