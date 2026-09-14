ऑस्ट्रेलियाई कंपनी फर्मस ला रही 5 अरब डॉलर का IPO
ऑस्ट्रेलिया की डाटा सेंटर सेवा देने वाली कंपनी फर्मस 5 अरब डॉलर (करीब 475 अरब रुपये) का एक बहुत बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाने की तैयारी कर रही है।
उनका इरादा है कि यह IPO अक्टूबर के अंत तक बाजार में आ जाए। अगर, यह पेशकश आ जाती है तो यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सार्वजनिक लिस्टिंग में से एक होगा, जो 2014 में आए मेडिबैंक के IPO जितना बड़ा हो सकता है।
यह ऑस्ट्रेलियाई शेयर बाजार के लिए एक बड़ा मौका है, जिसने इस साल अब तक एक अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) से ज्यादा जुटा लिए हैं।
जेन स्ट्रीट और एनवीडिया से जुटाए 2 अरब डॉलर
फर्मस केवल अपने बड़े आकार की वजह से ही सुर्खियों में नहीं है। कंपनी ने अमेरिका की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के साथ खास सौदे भी किए हैं। वह अपने मलेशियाई डाटा सेंटर से OpenAI को कंप्यूटिंग पावर दे रही है। कंपनी ने हाल ही में जेन स्ट्रीट और एनवीडिया जैसे निवेशकों से 2 अरब डॉलर (करीब 190 अरब रुपये) का फंड भी जुटाया है।
फर्मस अकेली नहीं है, एंथ्रोपिक और चीन की मूनशॉट AI जैसी दूसरी कंपनियां भी जल्द ही बड़े IPO लाने की सोच रही हैं। यह दिखाता है कि इस समय दुनियाभर में AI सेक्टर कितना तेजी से बढ़ रहा है।