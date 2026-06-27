औरोएक्टिव फार्मा के आंध्र प्रदेश प्लांट के निरीक्षण में FDA को मिली 2 समस्याएं
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औरोबिंदो फार्मा की सहायक कंपनी ऑरोएक्टिव फार्मा ने अपना अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) निरीक्षण पूरा कर लिया है। इस जांच के दौरान उसके आंध्र प्रदेश स्थित प्लांट में 2 अहम मुद्दे सामने आए।
यह प्लांट दवाओं के मुख्य घटक बनाने का काम करता है। यह जांच 22 से 26 जून के बीच हुई थी। कंपनी के मुताबिक, यह निरीक्षण वैश्विक मानकों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2 समस्याओं को सुलझाने का किया वादा
हालांकि, FDA ने प्लांट में 2 आपत्तियां उठाई हैं, लेकिन औरोबिंदो फार्मा ने भरोसा दिलाया है कि वह इन समस्याओं को समय रहते सुलझा लेगी।
कंपनी ने साफ किया है कि इन आपत्तियों का उसके कारोबार पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही, कंपनी ने आगे की जानकारी भी लोगों को लगातार देने का वादा किया है। इससे गुणवत्ता और पारदर्शिता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता झलकती है।