औरोएक्टिव फार्मा के आंध्र प्रदेश प्लांट के निरीक्षण में FDA को मिली 2 समस्याएं बिज़नेस Jun 27, 2026

औरोबिंदो फार्मा की सहायक कंपनी ऑरोएक्टिव फार्मा ने अपना अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) निरीक्षण पूरा कर लिया है। इस जांच के दौरान उसके आंध्र प्रदेश स्थित प्लांट में 2 अहम मुद्दे सामने आए।

यह प्लांट दवाओं के मुख्य घटक बनाने का काम करता है। यह जांच 22 से 26 जून के बीच हुई थी। कंपनी के मुताबिक, यह निरीक्षण वैश्विक मानकों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।