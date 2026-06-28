अथुल्या की स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए करीब 250 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

दणिक्ष भारत में संचालित हैं 12 सेंटर

अथुल्या फिलहाल चेन्नई, बेंगलुरु और कोच्चि जैसे बड़े शहरों में 12 सेंटर चला रही है। इन सेंटरों के जरिए अब तक 45,000 से अधिक बुजुर्गों को सेवाएं दी जा चुकी हैं।

कंपनी को कुल 130 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली है, जिसमें मॉर्गन स्टेनली का एक बड़ा निवेश शामिल है। हाल ही में, उसने चेन्नई में अपना पहला जेरियाट्रिक हॉस्पिटल शुरू किया है, जो खास तौर पर 55 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष देखभाल की सुविधा देता है।

कंपनी की अगली योजना दक्षिण भारत में ऐसे ही 10 और हॉस्पिटल खोलने की है और अगले 4 सालों में वह आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने पर भी विचार कर रही है।