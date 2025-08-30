क्याें जरूरी है वेडिंग इंश्योरेंस? जानिए इसके फायदे 

किसी भी असंभावित आपदा में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वर्तमान में वाहन से लेकर घर तक का बीमा कराया जरूरी हो गया है। घर बनाने के बाद शादी एक ऐसा अवसर होता है, जिसमें हर कोई दिल खाेलकर पैसा खर्चा करता है। इस दौरान कई बार ऐसी आपदा भी आ सकती है, जो आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी भरपाई आप बीमा से कर सकते हैं। आइये जानते वेडिंग इंश्योरेंस क्यों जरूरी है।

वेडिंग इंश्योरेंस क्या है वेडिंग इंश्योरेंस? वेडिंग इंश्योरेंस एक ऐसा कवर है, जो हमें किसी व्यवधान के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाता है, जिसमें समारोह रद्द या स्थगित होना भी शामिल है। वेडिंग इंश्योरेंस में प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों से व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना को कवर मिलता है। विवाह में भारी खर्चा होता है, ऐसे में यह बीमा आपको आर्थिक नुकसान के मानसिक तनाव को दूर कर एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

कवरेज क्या-क्या है इस बीमा का कवरेज? प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण विवाह समारोह का रद्द होने, संपत्ति को नुकसान या चोट/मृत्यु को इस इंश्योरेंस में कवर मिलता है। पॉलिसी के अंतर्गत कवर किए जाने वाले कुछ खतरों में बेमौसम बारिश, तूफान, ओलावृष्टि, तूफान, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा शामिल हैं। साथ ही आग, भूकंप, बाढ़, चक्रवात के कारण आयोजन स्थल को होने वाला नुकसान की भरपाई की जाती है। इसके अलावा दंगे, कर्फ्यू, दूल्हा-दुल्हन और रक्त संबंधियों की मृत्यु/दुर्घटना भी कवर होती है।