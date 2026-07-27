कंपनियों ने सही AI के लिए अपने डाटा के इस्तेमाल पर दिया जोर

HDFC बैंक ने अपने करीब 40 इंजीनियर्स की टीम के साथ मिलकर अपना खुद का AI प्लेटफॉर्म तैयार किया है। बैंक चाहता है कि इसका इस्तेमाल सटीक हो और सभी नियमों का पालन भी किया जा सके।

विप्रो के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि AI नैतिक होना चाहिए और उसे संदर्भ के हिसाब से काम करना चाहिए।

उनकी 'रिस्पॉन्सिबल AI काउंसिल' भी इस विचार का समर्थन करती है। साइबर सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी।

दूसरी तरफ, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने चेतावनी दी कि ऑटोनॉमस AI एजेंट्स से खतरा हो सकता है। इसलिए, उन पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।

इसके अलावा, जेप्टो ने कहा कि जैसे-जैसे AI की वजह से नौकरियों के तरीके बदल रहे हैं, वैसे-वैसे इंसानों और मशीनों के बीच बेहतर तालमेल और कर्मचारियों को नए कौशल सिखाना पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है।