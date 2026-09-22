स्नैपडील की मूल कंपनी 25 सितंबर को लॉन्च करेगी IPO, जानिए कितनी होगी शेयर की कीमत

इस IPO से मिलने वाली ज्यादातर रकम स्नैपडील अपने मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में लगाएगी। इसके तहत 132 करोड़ रुपये मार्केटिंग पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 50 करोड़ रुपये से अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने की योजना है।

भले ही ऐसवेक्टर को वित्त वर्ष 2026 में घाटा हुआ था, लेकिन उसकी कमाई में करीब 30 फीसदी का बड़ा उछाल देखा गया।

यह IPO खुदरा निवेशकों और बड़े संस्थानों दोनों के लिए खुला रहेगा। शेयरों की ट्रेडिंग 5 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है।