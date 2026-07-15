ASML का दूसरी तिमाही में मुनाफा 26 फीसदी बढ़ा

इस सफलता के दम पर ASML ने पूरे साल के लिए अपनी कमाई का अनुमान बढा दिया है। अब कंपनी को 45 अरब यूरो (करीब 4,900 अरब रुपये) तक की कमाई की उम्मीद है, जबकि पहले यह अनुमान 36 से 40 अरब यूरो (करीब 3,900-4,300 अरब रुपये) के बीच था।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) क्रिस्टोफ फूक्वेट का कहना है कि AI में हो रहे निवेश की वजह से उनकी हाई-टेक मशीनों के ऑर्डर बढ रहे हैं। एक तरफ जहां कंपनी का कारोबार तेजी से बढ रहा है, वहीं दूसरी ओर, ASML को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड रहा है।

इनमें अमेरिका द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध शामिल हैं, जिनसे चीन में उसकी बिक्री धीमी हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में AI क्रांति को चलाने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी बनी हुई है।