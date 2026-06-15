एशियाई शेयर बाजारों में जोरदार तेजी

अमेरिका-ईरान शांति समझौते से एशियाई शेयर बाजारों में जोरदार तेजी, निक्केई 4 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:15 am Jun 15, 202609:15 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद एशियाई शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। निवेशकों ने इस खबर का स्वागत किया, जिससे कई प्रमुख बाजारों में मजबूत खरीदारी हुई। जापान का निक्केई इंडेक्स 4 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। यह तेजी ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कम होने की उम्मीद बढ़ी है और वैश्विक बाजारों में राहत का माहौल बना है।