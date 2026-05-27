AI की लहर और अमेरिका-ईरान के बीच शांति की आस से एशियाई बाजारों में रिकॉर्ड उछाल
एशियाई शेयर बाजारों ने बुधवार (27 मई) नई रिकॉर्ड ऊंचाइयां हासिल की हैं। अमेरिकी तकनीक शेयरों में आई जबरदस्त तेजी और अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में प्रगति की उम्मीदों ने बाजारों को ऊपर चढ़ाया।
इसी का नतीजा था कि जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1.5 फीसदी बढ़कर साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4 फीसदी की शानदार बढ़त के साथ 52 हफ्तों के अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा।
वॉल स्ट्रीट में दिखी मजबूती के बाद ही यह जोश एशियाई बाजारों तक पहुंचा था, जहां नैस्डैक भी अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर को छूकर 1.19 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ था।
AI का क्रेज टेक शेयरों को दे रहा है बढ़ावा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता क्रेज अभी भी तकनीक-केंद्रित बाजारों में बड़े पैमाने पर निवेश ला रहा है। S&P 500 इंडेक्स ने भी दिन के दौरान एक नया शिखर छुआ और बढ़त के साथ ही बंद हुआ। व
दूसरी ओर, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के चलते कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर (करीब 9,300 रुपये) प्रति बैरल से नीचे गिर गए, हालांकि क्षेत्र में कुछ तनाव अब भी बना हुआ है।