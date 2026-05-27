AI की लहर और अमेरिका-ईरान के बीच शांति की आस से एशियाई बाजारों में रिकॉर्ड उछाल बिज़नेस May 27, 2026

एशियाई शेयर बाजारों ने बुधवार (27 मई) नई रिकॉर्ड ऊंचाइयां हासिल की हैं। अमेरिकी तकनीक शेयरों में आई जबरदस्त तेजी और अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में प्रगति की उम्मीदों ने बाजारों को ऊपर चढ़ाया।

इसी का नतीजा था कि जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1.5 फीसदी बढ़कर साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4 फीसदी की शानदार बढ़त के साथ 52 हफ्तों के अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा।

वॉल स्ट्रीट में दिखी मजबूती के बाद ही यह जोश एशियाई बाजारों तक पहुंचा था, जहां नैस्डैक भी अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर को छूकर 1.19 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ था।