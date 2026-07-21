अशोक लेलैंड के उच्चाधिकारियों के वेतन में हुआ जबरदस्त इजाफा
इस साल अशोक लेलैंड ने अपने बड़े अधिकारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी की है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शेनू अग्रवाल का वेतन 49 फीसदी बढ़कर 18.32 करोड़ रुपये हो गया है।
उनकी इस वेतन वृद्धि का ज्यादातर हिस्सा अल्पकालिक लाभों के कारण हुआ है, वहीं मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) केएम बालाजी के वेतन में सबसे तेज उछाल आया है। जून, 2024 में कंपनी से जुड़ने के बाद उनका वेतन 58 फीसदी बढ़कर 7.45 करोड़ रुपये हो गया है।
निदेशक का वेतन घटा
कार्यकारी अध्यक्ष धीरज हिंदूजा की कमाई 9 फीसदी बढ़कर 31.25 करोड़ रुपये हो गई है। उनकी आय में यह बढ़त मुख्य रूप से अल्पकालिक कर्मचारी लाभों में हुई बढ़ोतरी की वजह से हुई है।
अगर, हिंदूजा अगले 3 साल तक कंपनी में बने रहते हैं तो बोनस मिलाकर उनका सालाना पैकेज 33 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
दूसरी ओर, पूर्णकालिक निदेशक गोपाल महादेवन का वेतन इस साल घटकर 13.73 करोड़ रुपये रह गया है। उन्हें इस साल शेयर-आधारित भुगतान नहीं मिले, जिसकी वजह से उनके वेतन में कमी आई है।