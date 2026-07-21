अशोक लेलैंड के उच्चाधिकारियों के वेतन में हुआ जबरदस्त इजाफा

कार्यकारी अध्यक्ष धीरज हिंदूजा की कमाई 9 फीसदी बढ़कर 31.25 करोड़ रुपये हो गई है। उनकी आय में यह बढ़त मुख्य रूप से अल्पकालिक कर्मचारी लाभों में हुई बढ़ोतरी की वजह से हुई है।

अगर, हिंदूजा अगले 3 साल तक कंपनी में बने रहते हैं तो बोनस मिलाकर उनका सालाना पैकेज 33 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

दूसरी ओर, पूर्णकालिक निदेशक गोपाल महादेवन का वेतन इस साल घटकर 13.73 करोड़ रुपये रह गया है। उन्हें इस साल शेयर-आधारित भुगतान नहीं मिले, जिसकी वजह से उनके वेतन में कमी आई है।