अर्दी इंडस्ट्रीज के IPO की कीमत 50-53 रुपये के बीच तय

शेयरों को अलग-अलग तरह के निवेशकों के लिए बांटा गया है। इसमें 50 फीसदी तक हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए रखा गया है।

दूसरी तरफ, गैर-संस्थागत निवेशक (NII) के लिए कम से कम 15 फीसदी हिस्सा है और खुदरा निवेशकों के लिए भी कम से कम 35 फीसदी शेयर सुरक्षित हैं।

अगर, आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक लॉट खरीदना होगा। एक लॉट में 281 शेयर हैं।