CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, प्रबंधन ने कहा है कि जो लोग ऐपल में शामिल नहीं होंगे, उन्हें कम वेतन मिलेगा और उन्हें कंपनी में रिक्त पदों के लिए आवेदन करना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि प्रॉम्प्ट AI में निवेश करने वालों को अपने मूल निवेश की पूरी राशि वापस नहीं मिलेगी। यह भी बताया कि नई नौकरी की तलाश करते समय किसी के साथ अपनी स्थिति पर चर्चा करते समय, उन्हें ऐपल का जिक्र नहीं करना है।

सीमौर

क्या काम करती है प्रॉम्प्ट AI?

कंप्यूटर विजन स्टार्टअप AI पर आधारित है और सीमौर इसका एक प्रमुख एप्लिकेशन है, जो होम सिक्योरिटी कैमरे को बेहतर बनाने के लिए AI का उपयोग करता है। ऐप लोगों, पालतू जानवरों और वस्तुओं का पता लगाता है और कैमरे के सामने होने वाली असामान्य गतिविधि के बारे में अलर्ट और टेक्स्ट-आधारित मैसेज भेजेगा। यह अब ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, जिससे लगता है कि ऐपल ने इसे हटा दिया, जो प्रॉम्प्ट AI को खरीदने की पुष्टि करता है।