ऐपल करेगी AI स्टार्टअप प्रॉम्प्ट का अधिग्रहण, जानिए क्या करती है यह कंपनी
क्या है खबर?
ऐपल कंप्यूटर विजन स्टार्टअप प्रॉम्प्ट AI को खरीदने के करीब पहुंच गई है। इस सौदे के तहत वह तकनीक और शीर्ष प्रतिभाओं का अधिग्रहण करेगी। पिछले दिनों हुई एक बैठक में प्रॉम्प्ट के नेतृत्व ने कर्मचारियों को इस डील के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रॉम्प्ट AI के लिए एलन मस्क की xAI और न्यूरालिंक सहित अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियां भी प्रयासरत थीं, जिन्हें आईफोन निर्माता ने पछाड़ दिया।
बैठक में उजागर हुई अधिग्रहण की बात
CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, प्रबंधन ने कहा है कि जो लोग ऐपल में शामिल नहीं होंगे, उन्हें कम वेतन मिलेगा और उन्हें कंपनी में रिक्त पदों के लिए आवेदन करना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि प्रॉम्प्ट AI में निवेश करने वालों को अपने मूल निवेश की पूरी राशि वापस नहीं मिलेगी। यह भी बताया कि नई नौकरी की तलाश करते समय किसी के साथ अपनी स्थिति पर चर्चा करते समय, उन्हें ऐपल का जिक्र नहीं करना है।
क्या काम करती है प्रॉम्प्ट AI?
कंप्यूटर विजन स्टार्टअप AI पर आधारित है और सीमौर इसका एक प्रमुख एप्लिकेशन है, जो होम सिक्योरिटी कैमरे को बेहतर बनाने के लिए AI का उपयोग करता है। ऐप लोगों, पालतू जानवरों और वस्तुओं का पता लगाता है और कैमरे के सामने होने वाली असामान्य गतिविधि के बारे में अलर्ट और टेक्स्ट-आधारित मैसेज भेजेगा। यह अब ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, जिससे लगता है कि ऐपल ने इसे हटा दिया, जो प्रॉम्प्ट AI को खरीदने की पुष्टि करता है।