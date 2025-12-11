ऐपल ने नोएडा में खोला कंपनी का पांचवां भारतीय स्टोर, ग्राहकों को मिलेंगी ये सुविधाएं

ऐपल अपने रिटेल नेटवर्क का भारत में तेजी से विस्तार कर रही है। इसी क्रम में कंपनी ने आज (11 दिसंबर) उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपने पहले स्टोर का उद्घाटन किया है। यह ऐपल स्टोर नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में खोला गया है, जो भारत में कंपनी का पांचवां और दिल्ली-NCR का दूसरा स्टोर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टोर के लिए 8,240 स्क्वेयर फीट की जगह ली गई है, जो 6 यूनिट्स को मिलाकर बनाई गई है।

सुविधाएं ग्राहकों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी? कंपनी के अनुसार, नोएडा में ऐपल का यह नया स्टोर ग्राहकों को वही प्रीमियम अनुभव देगा, जैसा दुनिया के बड़े शहरों में मौजूद ऐपल स्टोर्स प्रदान करते हैं। यहां ग्राहक आईफोन 17 सीरीज समेत नवीनतम डिवाइस को हाथों से इस्तेमाल कर सकेंगे और उन्हें समझ पाएंगे। इसके अलावा, स्टोर में क्रिएटिव लर्निंग सेशन, विशेषज्ञों से सहायता और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए जीनियस बार जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

फीचर्स नए स्टोर के खास फीचर्स और अनुभव ऐपल ने नोएडा स्टोर को और खास बनाने के लिए शहर की वाइब से प्रेरित एक्सक्लूसिव वॉलपेपर और एक क्यूरेटेड ऐपल म्यूजिक प्लेलिस्ट भी जारी की है। स्टोर में बिजनेस ग्राहकों के लिए अलग सहायता टीम मौजूद रहेगी, जो उनकी प्रोफेशनल जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। कंपनी का कहना है कि यह स्टोर अगले कुछ महीनों में लॉन्च होने वाली नई सर्विस और वर्कशॉप के लिए भी केंद्र बनेगा।

