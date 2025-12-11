अच्छे रिटर्न के लिए बॉन्ड में पैसा लगाना कितना सही? जानिए इसके फायदे 

शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए कई निवेशक दूसरे सुरक्षित तरीकों की तलाश करने लगते हैं। ऐसे में बॉन्ड एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। यह फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और अन्य बचत योजनाओं की तुलना में बेहतर रिटर्न देता है। साथ ही शेयर बाजार की तुलना में कम जोखिम प्रदान करता है। इसमें निवेश करना निवेश पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बनाने के प्रमुख तरीकों में से एक है। आइये जानते हैं बॉन्ड में पैसा लगाना कितना फायदेमंद है।

बॉन्ड बॉन्ड पर कितना मिलता है रिटर्न? बॉन्ड एक निश्चित आय (फिक्स्ड रिटर्न) वाला निवेश इंस्ट्रूमेंट है। जब सरकारें या निजी कंपनियां फंड जुटाना चाहती हैं तो वे बॉन्ड जारी करती हैं। इन बॉन्ड पर एक निश्चित ब्याज दर और एक निश्चित अवधि तय होती है, जिसके बाद निवेशक को उसकी मूल राशि वापस मिल जाती है। बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियां आमतौर पर 6-14 फीसदी तक का रिटर्न देती हैं, जो तय होता है। यह FD और अन्य बचत स्कीम्स की तुलना में अच्छा रिटर्न है।

जोखिम क्या रहती है पैसा डूबने की संभावना? ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें से सिक्योर्ड बॉन्ड पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। इन्हें जारी करने वाली कंपनी कुछ न कुछ संपत्ति गिरवी रखती है। अगर, कंपनी भुगतान में चूक करती है तो निवेशक उस गिरवी रखी गई संपत्ति पर दावा कर सकते हैं, जिससे उनका पैसा सुरक्षित रहता है। अनसिक्योर्ड बॉन्ड में जोखिम काफी अधिक होता है, क्योंकि इसमें कंपनी कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखती। कंपनी डिफॉल्ट करती है, तो निवेशक का पैसा डूब सकता है।

