ऐपल ने चीनी कंपनी से चिप्स खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार से मांगी मंजूरी

आईपैड और मैकबुक के फिर बढ़ाए दाम

पिछले साल सुरक्षा चिंताओं के चलते CXMT को अमेरिकी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था, जिस वजह से उससे खरीदारी करना आम तौर पर मना है।

चिप्स की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसी वजह से ऐपल ने हाल ही में आईपैड और मैकबुक के दाम बढ़ा दिए हैं।

कंपनी का कहना है कि वे अब इस अतिरिक्त खर्च का बोझ खुद नहीं उठा सकते। यह पूरी स्थिति बताती है कि कैसे आजकल दुनिया की राजनीति सीधे हमारे पसंदीदा गैजेट्स और जेब पर असर डाल रही है।