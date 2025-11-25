कई बैंक FD पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

FD तोड़े बिना ओवरड्राफ्ट से कर सकते हैं पैसों का इंतजाम, जानिए इसके फायदे

क्या है खबर?

कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में लोग अक्सर अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) तोड़ देते हैं, जबकि इसमें ब्याज का नुकसान भी होता है और ब्रेकिंग चार्ज भी देना पड़ सकता है। आप यह कदम उठाए बिना भी निवेश को बरकरार रखते हुए वित्तीय जरूरत को पूरा कर सकते हैं। आइये जानते हैं वो क्या तरीका है, जिससे आप FD तोड़े बिना पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं।