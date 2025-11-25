LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / FD तोड़े बिना ओवरड्राफ्ट से कर सकते हैं पैसों का इंतजाम, जानिए इसके फायदे 
FD तोड़े बिना ओवरड्राफ्ट से कर सकते हैं पैसों का इंतजाम, जानिए इसके फायदे 
कई बैंक FD पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

FD तोड़े बिना ओवरड्राफ्ट से कर सकते हैं पैसों का इंतजाम, जानिए इसके फायदे 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 25, 2025
07:02 am
क्या है खबर?

कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में लोग अक्सर अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) तोड़ देते हैं, जबकि इसमें ब्याज का नुकसान भी होता है और ब्रेकिंग चार्ज भी देना पड़ सकता है। आप यह कदम उठाए बिना भी निवेश को बरकरार रखते हुए वित्तीय जरूरत को पूरा कर सकते हैं। आइये जानते हैं वो क्या तरीका है, जिससे आप FD तोड़े बिना पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं।

ओवरड्राफ्ट

क्या है ओवरड्राफ्ट सुविधा?

FD तोड़े बिना आप ओवरड्राफ्ट के माध्यम से पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें बैंक आपकी FD के बदले एक निश्चित लिमिट तक पैसा उधार देता है। इसमें मिलने वाला पैसा आपकी निवेश वैल्यू के आधार पर तय होता है। आमतौर पर यह फिक्स्ड डिपॉजिट के 70 से 90 फीसदी तक होता है। अगर, आपने 2 लाख रुपये का निवेश किया है तो बैंक आपको लगभग 1.4 से 1.8 लाख रुपये तक का उधार दे सकता है।

फायदा 

इस विकल्प के क्या हैं फायदे?

ओवरड्राफ्ट सुविधा का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ब्याज पूरी लिमिट पर नहीं, बल्कि सिर्फ उतनी रकम पर देना होता है, जितना आपने इस्तेमाल किया है। अगर, आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट 1 लाख है और आपने 20,000 रुपये ही निकाले हैं तो ब्याज केवल इतने ही पैसे पर लगेगा। ज्यादातर बैंकों में इस पर ब्याज दर FD पर मिलने वाले ब्याज से बस 1-2 फीसदी ज्यादा होती है, लेकिन पर्सनल लोन की तुलना में कम होती है।