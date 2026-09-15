ANZ प्रमुख ने AI के कारण बैंक में नौकरियां जाने की दी चेतावनी

ANZ ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नूनो माटोस ने एक अहम बात बताई है। उन्होंने कहा है कि बैंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल से कुछ नौकरियां जा सकती हैं।

सिडनी में एक सम्मेलन में बोलते हुए माटोस ने बताया कि AI भले ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कमाल के काम कर सकता है, लेकिन यह बैंक के 40,000 कर्मचारियों के लिए नई अनिश्चितताएं भी लेकर आएगा।