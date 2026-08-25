एनु प्रोजेक्ट्स का 175 करोड़ रुपये का IPO निवेशकों के लिए खुला

जुटाए गए ज्यादातर पैसों से कंपनी अपने रोजमर्रा के काम पूरे करेगी और नए उपकरण खरीदेगी। इसमें से 115 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल के लिए रखे गए हैं, जबकि 15.4 करोड़ रुपये मशीनरी खरीदने पर खर्च होंगे।

इस IPO पर बाजार विशेषज्ञों की राय थोड़ी अलग-अलग है। आनंद राठी ने इसे लंबी अवधि के लिए खरीदने की सलाह दी है, वहीं SBI सिक्योरिटीज ने सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने बताया है कि कंपनी की सरकारी ठेकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता और नकद प्रवाह का मुश्किल चक्र कुछ जोखिम हो सकते हैं।