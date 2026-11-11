एंथ्रोपिक के बड़े IPO आने से पहले भारतीय टेक शेयरों में तेजी

एंथ्रोपिक 19 नवंबर को नैस्डैक पर 'ANT' नाम से सूचीबद्ध किया जाएगा। कंपनी की योजना 82.5 करोड़ शेयर बेचकर 64.4 अरब डॉलर (करीब 6,100 अरब रुपये) जुटाने की है।

खास बात यह है कि निवेशकों में अभी से इसे लेकर जबरदस्त मांग दिख रही है। हाल के दिनों में टेक बाजार में भले ही उतार-चढ़ाव रहा हो और वैश्विक आर्थिक चिंताएं भी हों, लेकिन AI को लेकर लोगों का उत्साह बरकरार है।

दक्षिण कोरिया के कोस्पी जैसे एशियाई बाजारों में भी इस दौरान तेजी दर्ज की गई, वहीं ब्लैक बॉक्स और अनंत राज जैसी कंपनियों ने भी अच्छी बढ़त हासिल की है।