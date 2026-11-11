एंथ्रोपिक के बड़े IPO आने से पहले भारतीय टेक शेयरों में तेजी

एंथ्रोपिक के बड़े IPO आने से पहले भारतीय टेक शेयरों में तेजी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। यह उछाल एंथ्रॉपिक के बड़े आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के ऐलान और कोरवीव के अच्छे नतीजों के बाद आया है।
क्लाउड चैटबॉट निर्माता एंथ्रोपिक का मूल्यांकन 1,400 अरब डॉलर (करीब 1.3 लाख अरब रुपये) तक पहुंच सकती है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है।
इस खबर का असर भारतीय टेक कंपनियों पर भी पड़ा। नेटवेब टेक्नोलॉजीज, E2E नेटवर्क्स और ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जैसी कंपनियों के शेयर भी इस दौरान काफी ऊपर चढ़े।
64.4 अरब डॉलर के IPO की तैयारी
एंथ्रोपिक 19 नवंबर को नैस्डैक पर 'ANT' नाम से सूचीबद्ध किया जाएगा। कंपनी की योजना 82.5 करोड़ शेयर बेचकर 64.4 अरब डॉलर (करीब 6,100 अरब रुपये) जुटाने की है।
खास बात यह है कि निवेशकों में अभी से इसे लेकर जबरदस्त मांग दिख रही है। हाल के दिनों में टेक बाजार में भले ही उतार-चढ़ाव रहा हो और वैश्विक आर्थिक चिंताएं भी हों, लेकिन AI को लेकर लोगों का उत्साह बरकरार है।
दक्षिण कोरिया के कोस्पी जैसे एशियाई बाजारों में भी इस दौरान तेजी दर्ज की गई, वहीं ब्लैक बॉक्स और अनंत राज जैसी कंपनियों ने भी अच्छी बढ़त हासिल की है।