AI से 5 साल में आधी दफ्तर की नौकरियां हो सकती हैं खत्म- एंथ्रोपिक CEO बिज़नेस Jun 01, 2026

एंथ्रोपिक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई ने आर्टिफिशियल इंटेलिसेंज (AI) के कारण नौकरी पर खतरों लेकर चेतावनी दी है। उनका मानना है कि AI शुरुआती स्तर की दफ्तर वाली आधी नौकरियां खत्म कर सकता है, जिससे अगले 5 सालों में बेरोजगारी 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

दावोस में अपनी बात रखते हुए अमोदेई ने सरकारों से अपील की है कि वे लोगों को नए कौशल सिखाने और उनका समर्थन करने के लिए कार्यक्रम चलाएं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "हमें जल्द ही पता चलेगा कि विचारधारा इस तकनीक की असलियत के सामने टिक नहीं पाएगी। यह हकीकत के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगी।"