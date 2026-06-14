एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई के काम करने का सबसे अलग तरीका
एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई की प्रबंधन शैली थोड़ी अलग है। उनके चीफ ऑफ स्टाफ अवितल बाल्वित ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं, जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करते हैं।
उनका कहना है कि यह ढांचा उन्हें काफी आजादी देता है। इसकी वजह से वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ा शोध और लंबी अवधि की योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जबकि उनकी बहन और कंपनी की अध्यक्ष डैनिएला अमोदेई कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज संभालती हैं।
इस तरह डारियो छोटे-मोटे रोजमर्रा के कामों में उलझे बिना बड़े और रणनीतिक फैसलों पर ध्यान दे पाते हैं।
कंपनी ने IPO के लिए दाखिल किया आवेदन
एंथ्रोपिक की शुरुआत 2021 में डारियो और डैनिएला ने की थी, जिन्होंने पहले OpenAI में काम किया था। कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है।
हाल ही में इसने नया निवेश हासिल किया है और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भी आवेदन कर दिया है।
अपने लोकप्रिय क्लाउड AI मॉडल्स के साथ कंपनी का तेजी से विस्तार हो रहा है, फिर भी डारियो इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे लोगों को काम पर रखना बहुत जरूरी है, जो कंपनी के उद्देश्यों और मूल्यों के अनुरूप हों। उनका मानना है कि ऐसा करने से कंपनी की अद्वितीय संस्कृति बरकरार रहेगी।