एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई के काम करने का सबसे अलग तरीका   

कंपनी ने IPO के लिए दाखिल किया आवेदन

एंथ्रोपिक की शुरुआत 2021 में डारियो और डैनिएला ने की थी, जिन्होंने पहले OpenAI में काम किया था। कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है।

हाल ही में इसने नया निवेश हासिल किया है और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भी आवेदन कर दिया है।

अपने लोकप्रिय क्लाउड AI मॉडल्स के साथ कंपनी का तेजी से विस्तार हो रहा है, फिर भी डारियो इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे लोगों को काम पर रखना बहुत जरूरी है, जो कंपनी के उद्देश्यों और मूल्यों के अनुरूप हों। उनका मानना है कि ऐसा करने से कंपनी की अद्वितीय संस्कृति बरकरार रहेगी।