एंथ्रोपिक ने 2021 में अपनी पूंजी जुटाने की शुरुआत की थी। तब स्काइप के इंजीनियर जान तालिन की अगुवाई में कंपनी ने 12.4 करोड़ डॉलर (करीब 1,100 करोड़ रुपये) जुटाए थे। अगले साल FTX के तत्कालीनमुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम बैंकमैन-फ्राइड से उन्हें 58 करोड़ डॉलर (करीब 5,500 करोड़ रुपये) मिले।

इसी साल मई में अमेजन ने इसमें 5 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) का बड़ा निवेश किया। इस निवेश के बाद एंथ्रोपिक की वार्षिक अनुमानित आय सीरीज-H के समय के 47 अरब डॉलर (करीब 4,400 अरब रुपये) से बढ़कर अक्टूबर के अंत तक करीब 81 अरब डॉलर (करीब 7,600 अरब रुपये) पर पहुंच गई है। अपनी आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक और बड़े निवेशकों के तगड़े समर्थन के दम पर एंथ्रोपिक अपने इस बड़े IPO के बाद भी आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा दिख रहा है।