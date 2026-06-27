एंथ्रोपिक ने किया H-1B वीजा धारक कर्मचारियों के वेतन का खुलासा बिज़नेस Jun 27, 2026

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने हाल ही में अपने H-1B वीजा धारक कर्मचारियों के वेतन का खुलासा किया है और ये आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं।

वित्त वर्ष 2026 की पहली 2 तिमाहियों के लिए जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, इसमें सबसे ज्यादा मूल वेतन लगभग 13.8 लाख डॉलर (करीब 13.06 करोड़ रुपये) रहा, जबकि सबसे कम वेतन पाने वाले पदों पर भी शुरुआती वेतन 1.27 करोड़ रुपये थी। ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं, जब एंथ्रोपिक इस साल के आखिर में एक संभावित 1,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए कमर कस रही है।