एंथ्रोपिक ने सितंबर तक टाला IPO, पहले दाखिल करेगी दस्तावेज
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने बहुचर्चित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) को टाल दिया है। कंपनी ने पहले निर्गम लाने के बजाय अब सितंबर के आखिर तक अपने आधिकारिक दस्तावेज जमा करने का लक्ष्य रखा है।
दूसरी तरफ, अक्टूबर के मध्य से वे IPO का प्रचार-प्रसार भी शुरू कर सकती है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कंपनी 15 अरब डॉलर (करीब 14,00 अरब रुपये) के एक बड़ी क्रेडिट डील को अंतिम रूप दे रही है और साथ ही विश्लेषकों से मिलने की तैयारियां भी कर रही है।
2,000 अरब डॉलर तक हो सकता है IPO का मूल्य
यह अब तक के सबसे बड़े IPO में से एक बन सकता है। कुछ निवेशकों का तो यह भी मानना है कि एंथ्रोपिक की लिस्टिंग 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) तक पहुंच सकती है।
मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक इस निर्गम में कंपनी की मदद कर रहे हैं। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या निवेशक अभी भी AI कंपनियों में उतनी ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस IPO को पूरे AI सेक्टर के भविष्य के लिए एक बड़ी परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है।