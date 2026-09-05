एंथ्रोपिक ने सितंबर तक टाला IPO, पहले दाखिल करेगी दस्तावेज

यह अब तक के सबसे बड़े IPO में से एक बन सकता है। कुछ निवेशकों का तो यह भी मानना है कि एंथ्रोपिक की लिस्टिंग 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) तक पहुंच सकती है।

मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक इस निर्गम में कंपनी की मदद कर रहे हैं। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या निवेशक अभी भी AI कंपनियों में उतनी ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस IPO को पूरे AI सेक्टर के भविष्य के लिए एक बड़ी परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है।