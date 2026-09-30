घाटे में भी IPO से 2,000 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है एंथ्रोपिक का मूल्यांकन

एंथ्रोपिक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाने की तैयारी कर रही है। अनुमान है कि यह कंपनी का मूल्यांकन 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) से ज्यादा तक पहुंचा सकता है।

कंपनी ने 42 अरब डॉलर (करीब 4,000 अरब रुपये) के बड़े शुद्ध घाटे की जानकारी दी है। इसके बावजूद उसको उम्मीद है कि 2025 तक उसका राजस्व लगभग 12 गुना बढ़ जाएगा और यह 4.6 अरब डॉलर (करीब 430 अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा। इस कदम के साथ, यह उन बड़ी तकनीकी कंपनियों की सूची में शामिल हो जाएगी, जिनमें स्पेस-X और OpenAI जैसी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। इन सभी कंपनियों का कुल मिलाकर 5,000 अरब डॉलर (करीब 4.75 लाख अरब रुपये) से ज्यादा का मूल्यांकन है।