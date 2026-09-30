घाटे में भी IPO से 2,000 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है एंथ्रोपिक का मूल्यांकन
एंथ्रोपिक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाने की तैयारी कर रही है। अनुमान है कि यह कंपनी का मूल्यांकन 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) से ज्यादा तक पहुंचा सकता है।
कंपनी ने 42 अरब डॉलर (करीब 4,000 अरब रुपये) के बड़े शुद्ध घाटे की जानकारी दी है। इसके बावजूद उसको उम्मीद है कि 2025 तक उसका राजस्व लगभग 12 गुना बढ़ जाएगा और यह 4.6 अरब डॉलर (करीब 430 अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा। इस कदम के साथ, यह उन बड़ी तकनीकी कंपनियों की सूची में शामिल हो जाएगी, जिनमें स्पेस-X और OpenAI जैसी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। इन सभी कंपनियों का कुल मिलाकर 5,000 अरब डॉलर (करीब 4.75 लाख अरब रुपये) से ज्यादा का मूल्यांकन है।
IPO से पहले बढ़ गया मूल्यांकन
ऐपल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी पुरानी कंपनियों के विपरीत एंथ्रोपिक ने शेयर बाजार में उतरने से पहले ही बड़े पैमाने पर निजी फंडिंग जुटाई है।
यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के प्रोफेसर जेआर रिटर का कहना है कि आज की तकनीकी कंपनियां अपने IPO आने से पहले ही बहुत ज्यादा मूल्यांकन हासिल कर रही हैं।
यह इस बात का सबूत है कि सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों के लिए सार्वजनिक होना अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था।