एंथ्रोपिक से लेकर स्पेस-X जैसी कंपनियां ला रही अरबों डॉलर के IPO

एंथ्रोपिक एक बड़े अमेरिकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की तैयारी में जोर-शोर से जुटी है। उम्मीद है कि इस IPO से कंपनी का मूल्यांकन 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) तक पहुंच सकता है।

कंपनी को यह भी आस है कि वह इस IPO से 100 अरब डॉलर (करीब 9,500 अरब रुपये) तक की रकम इकट्ठा कर लेगी। हालांकि, इसके लॉन्च होने में देरी हो सकती है और शायद यह नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों के बाद ही आए। एंथ्रोपिक के इस कदम से पहले से ही तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर में एक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी।