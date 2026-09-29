एंथ्रोपिक से लेकर स्पेस-X जैसी कंपनियां ला रही अरबों डॉलर के IPO
एंथ्रोपिक एक बड़े अमेरिकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की तैयारी में जोर-शोर से जुटी है। उम्मीद है कि इस IPO से कंपनी का मूल्यांकन 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) तक पहुंच सकता है।
कंपनी को यह भी आस है कि वह इस IPO से 100 अरब डॉलर (करीब 9,500 अरब रुपये) तक की रकम इकट्ठा कर लेगी। हालांकि, इसके लॉन्च होने में देरी हो सकती है और शायद यह नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों के बाद ही आए। एंथ्रोपिक के इस कदम से पहले से ही तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर में एक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी।
OpenAI का 2026 में IPO न लाने का फैसला
इस समय एंथ्रोपिक की यह खबर आना काफी दिलचस्प है। हाल ही में OpenAI ने साफ किया था कि AI से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं की वजह से उनका AI लैब 2026 में सार्वजनिक नहीं होगा।
दूसरी ओर, स्पेस-X ने हाल ही में अपने IPO से 75 अरब डॉलर (करीब 7,100 अरब रुपये) जुटाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब एंथ्रोपिक का शेयर बाजार में आना यह तय करेगा कि निवेशक AI के भविष्य को लेकर कितने उत्सुक हैं और उन्हें इस सेक्टर पर कितना भरोसा है।