वेदांता की 4 नई कंपनियां कल शेयर बाजार में होंगी सूचीबद्ध बिज़नेस Jun 14, 2026

वेदांता को 4 कंपनियों में बांटा जा रहा है। ये नई कंपनियां- वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, और वेदांता आयरन एंड स्टील हैं। इन कंपनियों की लिस्टिंग सोमवार (15 जून) को होगी।

कंपनी के संस्थापक अनिल अग्रवाल के इस कदम का मुख्य मकसद चीजों को आसान बनाना और शेयरधारकों का फायदा बढ़ाना है। मौजूदा शेयरधारकों को इन नई कंपनियों में एक तय अनुपात में शेयर दिए गए हैं।