क्यों अमेरिकी न्यायाधीश ने गौतम अडाणी को दिया शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश?

अडाणी-DOJ के बीच गुप्त समझौते की आशंका

अब न्यायाधीश यह देख रहे हैं कि क्या अडाणी और अमेरिकी सरकार के बीच कोई ऐसा गुप्त समझौता हुआ था, जिसने न्याय विभाग के फैसले को प्रभावित किया।

न्याय विभाग के प्रधान सहयोगी उप अटॉर्नी जनरल ट्रेंट मैकोटर ने यह माना कि उनकी मुलाकात अडाणी के वकीलों से हुई थी। वकीलों ने उन्हें बताया था कि इन मामलों का अमेरिका के निवेश पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि, मैकोटर ने जोर देकर कहा कि इन चर्चाओं का उनके फैसले पर कोई असर नहीं हुआ।

इसके बावजूद, न्यायाधीश को कुछ बातें मेल नहीं खाती दिखीं और उन्होंने इस मुकदमे को बंद करने से पहले और ज्यादा पारदर्शिता लाने को कहा है।