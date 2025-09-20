अमूल ने 700 से अधिक उत्पादों की कीमतें घटाई

अमूल ने 700 से अधिक उत्पादों की कीमतें घटाई, GST कटौती के बाद उठाया कदम

लेखन भारत शर्मा 07:36 pm Sep 20, 202507:36 pm

क्या है खबर?

अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाले गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ (GCMMF) ने अपने 700 से अधिक उत्पादों की कीमतों में 17 प्रतिशत तक की कटौती की है। इनमें दूध, आइसक्रीम, पनीर, घी और फ्रोजन स्नैक्स आदि शामिल हैं। यह मूल्य कटौती 22 सितंबर से प्रभावी होगी। GCMMF ने हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में की गई कमी के जवाब में यह कदम उठाते हुए ग्राहकों को राहत प्रदान की है।