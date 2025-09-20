अमूल ने 700 से अधिक उत्पादों की कीमतें घटाई, GST कटौती के बाद उठाया कदम
क्या है खबर?
अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाले गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ (GCMMF) ने अपने 700 से अधिक उत्पादों की कीमतों में 17 प्रतिशत तक की कटौती की है। इनमें दूध, आइसक्रीम, पनीर, घी और फ्रोजन स्नैक्स आदि शामिल हैं। यह मूल्य कटौती 22 सितंबर से प्रभावी होगी। GCMMF ने हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में की गई कमी के जवाब में यह कदम उठाते हुए ग्राहकों को राहत प्रदान की है।
कटौती
किस उत्पाद पर कितनी की कटौती?
GCMMF के बयान के अनुसार, मक्खन और घी अब 6 प्रतिशत से अधिक सस्ते हो गए हैं। क्लासिक वनीला आइसक्रीम कप की कीमतों में 10 प्रतिशत और पनीर पराठा जैसे फ्रोजन स्नैक्स की कीमतों में सबसे ज्यादा लगभग 17 प्रतिशत की कटौती हुई है। अमूल बटर (100 ग्राम) अब 62 रुपये से घटकर 58 रुपये का हो गया है। कंपनी का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के लिए मददगार है। इससे उत्पादों की खपत भी बढ़ेगी।
बयान
GCMMF ने बताई ग्राहक केंद्रित पहल
GCMMF ने कहा कि GST में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फैसला प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी और खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने की उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। 700 से ज्यादा उत्पादों की कीमतें कम करके कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि अमूल उत्पाद अधिक लोगों के लिए किफायती और सुलभ रहें। इस कदम से दैनिक जरूरतों के लिए अमूल के उत्पादों पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।