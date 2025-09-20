अडाणी समूह के बाजार मूल्यांकन में 69,000 करोड़ रुपये का इजाफा, जानिए क्या है कारण 

इसके अलावा अडाणी टोटल गैस के शेयर की कीमत शेयर बाजार पर 7.55 फीसदी बढ़कर 652.80 रुपये/शेयर पर बंद हुई। अडाणी एंटरप्राइज और अडाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 5 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में सप्ताहांत के सत्र में करीब 5 फीसदी की वृद्धि हुई। कंपनियों के शेयरों में आई इस वृद्धि से गौतम अडाणी की सम्पत्ति में 299.41 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

मामला

क्या है पूरा मामला?

यह तेजी SEBI की जांच के बाद आई, जिसमें 2023 की शुरुआत में अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। नियामक की क्लीन चिट को समूह के लिए एक बड़ा बढ़ावा और उन निवेशकों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो दोबारा निवेश करने से पहले स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे। शेयरों में उछाल खुदरा और वैश्विक संस्थागत निवेशकों में विश्वास लौटने का संकेत है।