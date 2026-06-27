अमित शाह ने गुजरात में लॉन्च की भारत टैक्सी, अब ड्राइवर ही होंगे गाड़ी के मालिक बिज़नेस Jun 27, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी की शुरुआत की है। यह देश का पहला ऐसा राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें ड्राइवर ही अपनी गाड़ियों के मालिक होते हैं।

गुजरात के 14 बड़े शहरों से इसकी शुरुआत हुई है और जल्द ही यह पूरे राज्य में फैल जाएगी। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों को अपनी सेवा पर ज्यादा नियंत्रण देना और टैक्सियों की बढ़ती मांग को पूरा करना है।