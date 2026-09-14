अमेरिका-ईरान तनाव से शिपिंग ETF में 5,100 फीसदी का इजाफा
ब्रेकवेव टैंकर शिपिंग ETF (BWET) ने पिछले एक साल में जबरदस्त छलांग लगाई है। यह करीब 5,100 फीसदी ऊपर चढ़ा है, जिससे यह अमेरिका में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नॉन-लीवरेज्ड फंड बन गया है।
दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने बड़े शिपिंग रास्तों को गड़बड़ा दिया है। इससे सुपरटैंकरों का किराया आसमान छूने लगा और BWET को इसका खूब फायदा मिला।
रूट बदलने से कच्चे तेल की लागत बढ़ी
यमन का मोखा बंदरगाह अब ईरान समर्थित विद्रोहियों के कब्जे में है और सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों के बाद एक अहम तेल पाइपलाइन बंद कर दी है।
ऐसे में शिपिंग कंपनियां खतरनाक इलाकों से दूरी बना रही हैं। इसका मतलब है कि अब जहाजों को लंबा घूमकर जाना पड़ रहा है, जिससे कच्चे तेल को लाने-ले जाने का खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
BWET की जो रणनीति है, जिसमें यह तेल टैंकरों के शिपिंग रेट्स पर नजर रखता है, उसे इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है।