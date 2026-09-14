अमेरिका-ईरान तनाव से शिपिंग ETF में 5,100 फीसदी का इजाफा

यमन का मोखा बंदरगाह अब ईरान समर्थित विद्रोहियों के कब्जे में है और सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों के बाद एक अहम तेल पाइपलाइन बंद कर दी है।

ऐसे में शिपिंग कंपनियां खतरनाक इलाकों से दूरी बना रही हैं। इसका मतलब है कि अब जहाजों को लंबा घूमकर जाना पड़ रहा है, जिससे कच्चे तेल को लाने-ले जाने का खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

BWET की जो रणनीति है, जिसमें यह तेल टैंकरों के शिपिंग रेट्स पर नजर रखता है, उसे इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है।