गुरुवार (19 नवंबर) को भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.44 पर बिना किसी खास बदलाव के खुला। डॉलर में मजबूती के बावजूद रुपये में यह स्थिरता बनी हुई है। इसकी वजह विदेशी शेयर बाजारों से लगातार आ रहा निवेश है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें और बढ़ाने के संकेत दिए हैं, फिर भी रुपये को इन निवेशों से सहारा मिल रहा है।

बाजार में उम्मीद है कि आज रुपया 93.25 से 93.75 के बीच ही बना रहेगा। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से आने वाला पैसा और बाजार की दूसरी गतिविधियां इसे फिलहाल संतुलन में बनाए रखेंगी।