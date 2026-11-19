डॉलर की मजबूती के बावजूद सपाट होकर 93.44 पर खुला रुपया
गुरुवार (19 नवंबर) को भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.44 पर बिना किसी खास बदलाव के खुला। डॉलर में मजबूती के बावजूद रुपये में यह स्थिरता बनी हुई है। इसकी वजह विदेशी शेयर बाजारों से लगातार आ रहा निवेश है।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें और बढ़ाने के संकेत दिए हैं, फिर भी रुपये को इन निवेशों से सहारा मिल रहा है।
बाजार में उम्मीद है कि आज रुपया 93.25 से 93.75 के बीच ही बना रहेगा। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से आने वाला पैसा और बाजार की दूसरी गतिविधियां इसे फिलहाल संतुलन में बनाए रखेंगी।
एशियाई मुद्राओं का ऐसा रहा प्रदर्शन
एशियाई बाजारों में मुद्राओं का मिला-जुला रुख देखने को मिला। जहां मलेशिया के रिंगिट और इंडोनेशिया के रुपिया में थोड़ी मजबूती आई, वहीं ताइवान डॉलर, कोरियाई वॉन, चीनी युआन और जापानी येन, डॉलर के मुकाबले हल्के से फिसले।
कुल मिलाकर दुनियाभर की मुद्राएं अभी भी इस बात पर प्रतिक्रिया दे रही हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे क्या कदम उठा सकता है?