चीन में दवा कंपनियां चिकित्सकों से जुड़ने के लिए ले रहीं AI ऐप्स का सहारा

AI का इस्तेमाल तेजी से आम होता जा रहा है। अलीबाबा हेल्थ ने सैकड़ों चिकित्सकों का सर्वे किया, जिसमें पता चला कि 93 फीसदी चिकित्सक अब इन AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं।

यह आंकड़ा एक साल पहले लगभग 70 फीसदी था, जिसमें अब काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसे-जैसे डिजिटल हेल्थ पर खर्च बढ़ने की उम्मीद है, यह बदलाव दवा कंपनियों को चिकित्सकों से जुड़े रहने में सहूलियत दे रहा है।

इसके साथ ही वे रिश्वतखोरी रोकने वाले नए नियमों का पालन भी आसानी से कर पा रही हैं। इसे हेल्थकेयर कम्युनिकेशन को ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।