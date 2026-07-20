भारतीय शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, निफ्टी 24,300 के करीब

एक तरफ जहां दूसरे एशियाई बाजार गिरावट का सामना कर रहे हैं, वहीं भारतीय शेयर बाजारों ने मजबूती बनाए रखी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि घरेलू निवेशकों ने विदेशी निवेशकों द्वारा की गई रिकॉर्ड निकासी की भरपाई की है। इस साल अब तक 3 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। इस समय मुनाफावसूली चल रही है, जिसके चलते बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और FMCG शेयरों में हलचल बनी हुई है।

बाजार जानकारों का मानना है कि इस सप्ताह दिग्गज कंपनियों के तिमाही नतीजे, विदेशी मुद्रा भंडार और क्रेडिट ग्रोथ जैसे घरेलू कारक बाजार की दशा तय करेंगे।

ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण निवेशक बहुत सोच-समझकर निवेश कर रहे हैं।