भारतीय शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, निफ्टी 24,300 के करीब
सोमवार (20 जुलाई) को वैश्विक बाजार से मिले कमजोर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी 50 में सुबह के कारोबार के दौरान भारी गिरावट देखी गई। सुबह के कारोबार में गिफ्ट निफ्टी 24,300 के आस-पास दिखा।
वैश्विक बाजारों से मिल रहे मिले-जुले संकेतों और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। मध्य पूर्व में कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट की आशंका से क्रूड ऑयल के दाम 83-84 डॉलर (करीब 7,800-8,000 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, जिससे बाजार में घबराहट का माहौल है।
स्थानीय निवेशक संभाल रहे बाजार
एक तरफ जहां दूसरे एशियाई बाजार गिरावट का सामना कर रहे हैं, वहीं भारतीय शेयर बाजारों ने मजबूती बनाए रखी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि घरेलू निवेशकों ने विदेशी निवेशकों द्वारा की गई रिकॉर्ड निकासी की भरपाई की है। इस साल अब तक 3 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। इस समय मुनाफावसूली चल रही है, जिसके चलते बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और FMCG शेयरों में हलचल बनी हुई है।
बाजार जानकारों का मानना है कि इस सप्ताह दिग्गज कंपनियों के तिमाही नतीजे, विदेशी मुद्रा भंडार और क्रेडिट ग्रोथ जैसे घरेलू कारक बाजार की दशा तय करेंगे।
ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण निवेशक बहुत सोच-समझकर निवेश कर रहे हैं।