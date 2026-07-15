अमेरिका-ईरान तनाव से पाकिस्तान शेयर बाजार हुआ धड़ाम

अमेरिका-ईरान तनाव से पाकिस्तान शेयर बाजार हुआ धड़ाम
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पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। इसका मुख्य KSE-100 इंडेक्स 6,000 अंकों से ज्यादा गिर गया।
पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने के बाद यह बड़ी गिरावट आई, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई। बैंकिंग, सीमेंट, एनर्जी और ऑयल जैसे बड़े सेक्टर्स को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि निवेशकों ने डर के मारे अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया।
करीब 90 करोड़ शेयर बेचे गए
इस दौरान शेयर बाजार में ट्रेडिंग गतिविधि काफी तेज रही। करीब 90 करोड़ शेयर बेचे गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 45.5 अरब रुपये थी, क्योंकि निवेशक जल्दबाजी में खरीद-फरोख्त कर रहे थे।
बढ़ते तेल के दाम इस तनाव को और बढ़ा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एनर्जी इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इससे हालात बिगड़ने पर महंगाई बढ़ सकती है और देश का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ सकता है।