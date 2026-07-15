अमेरिका-ईरान तनाव से पाकिस्तान शेयर बाजार हुआ धड़ाम

पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। इसका मुख्य KSE-100 इंडेक्स 6,000 अंकों से ज्यादा गिर गया।

पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने के बाद यह बड़ी गिरावट आई, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई। बैंकिंग, सीमेंट, एनर्जी और ऑयल जैसे बड़े सेक्टर्स को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि निवेशकों ने डर के मारे अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया।