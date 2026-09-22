जेपी मॉर्गन प्रमुख ने टाटा बोर्ड में बगावत को लेकर दी चेतावनी

डिमोन ने जोर देकर कहा कि साफ नियम और पारदर्शिता महज दिखावटी शब्द नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के लिए ये बहुत जरूरी हैं।

उन्होंने इकॉनोमिक टाइम्स से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा, "अगर, मैं सरकार होता तो मुझे चिंता होती कि इस तरह का विवाद विदेशी निवेश को रोक सकता है।"

बोर्ड के इन कदमों को बगावत बताया जा रहा है। इस पर डिमोन ने कहा कि वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक पारदर्शिता और एक जैसे शासन के मानदंड बेहद अहम हैं।