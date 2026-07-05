भारत बना निवेशकों का नया 'सुरक्षा कवच', उतार-चढ़ाव का कम रहा असर

मॉर्गन स्टेनली ने भारत को बताया 'डिफेंसिव'

भारत की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। इसके कारण रुपया स्थिर बना हुआ है और ऊर्जा के दाम भी कम हैं, जिससे महंगाई को काबू में रखने में मदद मिली है।

रिफाइनिंग और एयरलाइंस जैसे क्षेत्रों में भी सुधार दिख रहा है, जिसने सकारात्मक माहौल को और बेहतर किया है। मॉर्गन स्टेनली ने भारत को 'डिफेंसिव इक्विटी मार्केट' भी बताया है क्योंकि यह वैश्विक झटकों को बेहतर तरीके से संभाल लेता है।

अर्निंग्स सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी अगुवाई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) कर रही है, वहीं कमोडिटी के दाम भी गिर रहे हैं और ब्याज दरें स्थिर बनी हुई हैं।

ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय शेयर AI संचालित अर्थव्यवस्थाओं में छाई अनिश्चितता के मुकाबले निवेशकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह हैं।