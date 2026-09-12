AI के कारण अब तक 1.28 लाख से ज्यादा टेक कर्मचारियों की गई नौकरी

AI में भारी निवेश करने के बाद ओरेकल ने 21,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। छंटनी के मामले में वह सबसे आगे है।

अमेजन ने भी 17,267 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है, जिनमें फ्लोरिडा में अपने एक वेयरहाउस को बंद करने से प्रभावित कर्मचारी भी शामिल हैं।

डेल और मेटा ने भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की है। डेल ने 11,000 और मेटा ने 8,000 नौकरियां खत्म की हैं।

उबर, पेपाल और ऐपल जैसी कंपनियां भी इस छंटनी से अछूती नहीं रही हैं। ऐपल की छंटनी में सिरी, विजन प्रो और AI से जुड़े सॉफ्टवेयर टीमों के कर्मचारी भी शामिल हैं।

यह साफ है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी की यह दौड़ पूरे टेक उद्योग को नए सिरे से गढ़ रही है और यह भी तय कर रही है कि इस नए दौर का हिस्सा कौन होगा।