क्यों भारतीय AI स्टार्टअप्स में बढ़ रही अमेरिकी निवेशकों की रुचि?

90 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए AI टूल्स बनाने वाली एजेंटिक यूनिवर्स बढती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए एक करोड़ डॉलर (करीब 90 करोड़ रुपये) जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

खास बात यह है कि इस कंपनी ने 2023 में सिर्फ 1.65 लाख डॉलर (करीब 1.5 करोड़ रुपये ) के छोटे निवेश से शुरुआत की थी और आज इतनी तेजी से तरक्की कर चुकी है।

CEO अरुण ने बताया कि भारतीय स्टार्टअप और सिलिकॉन वैली के निवेशकों के बीच साझेदारी लगातार बढ़ रही है। यह साफ दर्शाता है कि वैश्विक AI की दौड़ में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।