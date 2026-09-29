निफ्टी बैंक इंडेक्स में 2 दिन में 1,800 अंक की गिरावट, जानिए क्या है वजह

अक्टूबर की शुरुआत में RBI की नीतिगत बैठक होने वाली है। इससे उम्मीद है कि अगले साल तक ब्याज दरें 125 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती हैं।

दूसरी तरफ, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी भी हालात को और खराब कर रही है। इसके अलावा, रुपया, डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है और कच्चे तेल के ऊंचे दाम एनर्जी इंपोर्ट करने वाले सेक्टर्स पर दबाव डाल रहे हैं।

इन सभी वजहों से मिलकर बैंकिंग शेयरों पर और ज्यादा दबाव बढ़ा है और बाजार में काफी घबराहट का माहौल है।