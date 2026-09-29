निफ्टी बैंक इंडेक्स में 2 दिन में 1,800 अंक की गिरावट, जानिए क्या है वजह
निफ्टी बैंक इंडेक्स को तगड़ा झटका लगा है। यह 2 दिन में करीब 1,800 अंक नीचे आ गया है और जून की शुरुआत के बाद पहली बार 54,000 के अहम स्तर से नीचे खिसक गया है।
मंगलवार को यह एक फीसदी से ज्यादा गिरकर 53,786 पर बंद हुआ। दरअसल, निवेशक इस बात से चिंतित हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ब्याज दरें काफी बढ़ा सकता है और बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है।
125 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है ब्याज दर
अक्टूबर की शुरुआत में RBI की नीतिगत बैठक होने वाली है। इससे उम्मीद है कि अगले साल तक ब्याज दरें 125 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती हैं।
दूसरी तरफ, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी भी हालात को और खराब कर रही है। इसके अलावा, रुपया, डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है और कच्चे तेल के ऊंचे दाम एनर्जी इंपोर्ट करने वाले सेक्टर्स पर दबाव डाल रहे हैं।
इन सभी वजहों से मिलकर बैंकिंग शेयरों पर और ज्यादा दबाव बढ़ा है और बाजार में काफी घबराहट का माहौल है।