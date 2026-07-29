अमेरिकी फेड की बैठक से तय होगी भारतीय रुपये की चाल
भारतीय रुपये ने बुधवार (29 जुलाई) को मजबूत शुरुआत की और लगातार तीसरे दिन बढ़ते हुए डॉलर के मुकाबले 95.72 के स्तर पर पहुंच गया। यह मंगलवार के बंद भाव से 13 पैसे की बढ़त है।
व्यापारियों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया कदम बाजार को स्थिर रख रहे हैं। हालांकि, वे अभी भी सतर्कता बरत रहे हैं।
तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी के चलते रुपये के लिए अपनी बढ़त बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है।
ब्रेंट क्रूड 4 फीसदी उछला
ब्रेंट क्रूड की कीमतें 4 फीसदी बढ़कर 87.55 डॉलर (करीब 8,300 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। यह भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि देश तेल आयात ज्यादा करता है।
इस बीच, दुनिया के बाजार मिले-जुले संकेत दे रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय शेयर बाजार ने आज मजबूत शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर तकनीकी क्षेत्र में आई समस्याओं के चलते दक्षिण कोरिया जैसे कुछ एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई।
अब सबकी नजरें आने वाली अमेरिकी केंद्रीय बैंक (US फेड) की बैठक पर टिकी हैं। इस बैठक में ब्याज दरों को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा, उसका सीधा असर महंगाई के साथ-साथ डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल पर भी दिखाई देगा।