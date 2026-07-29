अमेरिकी फेड की बैठक से तय होगी भारतीय रुपये की चाल

ब्रेंट क्रूड की कीमतें 4 फीसदी बढ़कर 87.55 डॉलर (करीब 8,300 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। यह भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि देश तेल आयात ज्यादा करता है।

इस बीच, दुनिया के बाजार मिले-जुले संकेत दे रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय शेयर बाजार ने आज मजबूत शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर तकनीकी क्षेत्र में आई समस्याओं के चलते दक्षिण कोरिया जैसे कुछ एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई।

अब सबकी नजरें आने वाली अमेरिकी केंद्रीय बैंक (US फेड) की बैठक पर टिकी हैं। इस बैठक में ब्याज दरों को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा, उसका सीधा असर महंगाई के साथ-साथ डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल पर भी दिखाई देगा।