जोमैटो ने कैश ऑन डिलीवरी पर लगाया 20 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क

जोमैटो ने अब 'पे ऑन डिलीवरी' के लिए ग्राहकों से एक नई फीस वसूलनी शुरू कर दी है, जो ग्राहक नकद में भुगतान करेंगे, उन्हें हर ऑर्डर पर 5 से लेकर 20 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

यह नया शुल्क बिल में बाकी शुल्कों, जैसे प्लेटफॉर्म चार्ज और वस्तु एवं सेवा कर (GST) के साथ अलग से दिखेगा।

कंपनी ने यह कदम तब उठाया है, जब उसे रैपिडो के ओनली और फ्लिपकार्ट के ईट इन जैसे प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। कंपनी इसके जरिए कमाई के नए तरीके तलाश रही है।