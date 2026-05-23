बिटकॉइन में आई 3 फीसदी की गिरावट, करीब 70 लाख रुपये हुई कीमत

अल्टकॉइन्स में भी आई गिरावट

BNB, XRP, सोलाना और कार्डानो जैसे बड़े अल्टकॉइन्स की कीमतों में भी तेज गिरावट देखने को मिली और ये 4.75 फीसदी तक कम हो गए। इस सप्ताह बिटकॉइन और एथेरियम दोनों को लगातार नुकसान झेलना पड़ा है। बाजार में 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा की लेवरेज्ड पोजिशन्स को तेजी से लिक्विडेट कर दिया गया।

इसी दौरान, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड्स से 1.07 अरब डॉलर (करीब 99 अरब रुपये) की बड़ी पूंजी निकाल ली गई। इसमें से ज्यादातर पैसा बिटकॉइन से निकाला गया था।

यह स्थिति दिखाती है कि निवेशक अब काफी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि उनकी नजरें अमेरिका की महंगाई और फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों के फैसलों पर टिकी हैं।