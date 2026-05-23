बिटकॉइन में आई 3 फीसदी की गिरावट, करीब 70 लाख रुपये हुई कीमत
क्रिप्टोकरेंसी बाजार के लिए पिछले 24 घंटे काफी मुश्किल भरे रहे। वैश्विक बाजार की चिंताओं और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के चलते बिटकॉइन की कीमत लगभग 3 फीसदी गिरकर 75,398 डॉलर (करीब 70 लाख रुपये) पर आ गई। साथ ही एथेरियम भी फिसलकर 2,061 डॉलर (करीब 1.9 लाख रुपये) तक पहुंच गई।
इसके चलते क्रिप्टो बाजार के कुल पूंजीकरण में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और यह 2,520 अरब डॉलर (करीब 2.3 लाख अरब रुपये) पर आ गया।
अल्टकॉइन्स में भी आई गिरावट
BNB, XRP, सोलाना और कार्डानो जैसे बड़े अल्टकॉइन्स की कीमतों में भी तेज गिरावट देखने को मिली और ये 4.75 फीसदी तक कम हो गए। इस सप्ताह बिटकॉइन और एथेरियम दोनों को लगातार नुकसान झेलना पड़ा है। बाजार में 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा की लेवरेज्ड पोजिशन्स को तेजी से लिक्विडेट कर दिया गया।
इसी दौरान, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड्स से 1.07 अरब डॉलर (करीब 99 अरब रुपये) की बड़ी पूंजी निकाल ली गई। इसमें से ज्यादातर पैसा बिटकॉइन से निकाला गया था।
यह स्थिति दिखाती है कि निवेशक अब काफी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि उनकी नजरें अमेरिका की महंगाई और फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों के फैसलों पर टिकी हैं।