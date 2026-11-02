बिटकॉइन बिकवाली के बाद एक फीसदी संभलकर 78,500 डॉलर के पार

बिटकॉइन को अगर, सच में उबरना है तो इसे पहले 79,200 डॉलर (करीब 75 लाख रुपये) का स्तर पार करना होगा और फिर 80,300 से 80,900 डॉलर (करीब 76-76.5 लाख रुपये) की बाधा को भी तोड़ना होगा।

डेल्टा एक्सचेंज की शोध विश्लेषक रिया सहगल बताती हैं कि ETF की मांग और ट्रेजरी यील्ड में हो रहे बदलाव जल्द ही बड़ा असर दिखा सकते हैं।

दूसरी तरफ, वजीरएक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी सभी को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। आर्थिक अपडेट्स पर बारीकी से नजर रखें और जब तक हालात अनिश्चित हैं, तब तक जोखिम भरे कदम उठाने से बचें।