एयरटेल के प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लांस के खिलाफ Vi ने किया पलटवार
वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने एयरटेल के 'प्रायोरिटी पोस्टपेड' प्लांस के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया है। ये प्लांस 5G सेवा पर कुछ खास ग्राहकों को VIP सुविधाएं देते हैं। Vi ने इसके खिलाफ नारा दिया है, "स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, सबका हक।" यह नारा सभी के लिए बराबर पहुंच की वकालत करता है और किसी को भी खास विशेषाधिकार देने का विरोध करता है।
यह अभियान ऐसे समय में शुरू हुआ है, जब Vi लगातार 3 महीनों से अपने ग्राहक बढ़ा रहा है। अकेले अप्रैल में कंपनी ने 53,000 से ज्यादा नए ग्राहक जोड़े हैं।
एक-दूसरे के ग्राहक तोड़ने की रणनीति
Vi इस अभियान के जरिए खुद को निष्पक्ष और पारदर्शी कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में पेश करना चाहती है, जिससे वह प्रतिद्वंद्वी नेटवर्क के ग्राहकों को अपनी ओर खींच सके।
एयरटेल का दावा है कि उसके प्लांस वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं, लेकिन नियामक अब इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ये भारत के नेट न्यूट्रैलिटी के नियमों पर खरे उतरते हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि Vi का यह कदम संकेत देता है कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा काफी तेज हो गई है। अब कंपनियों के लिए दूसरे प्रोवाइडर्स से ग्राहक अपनी तरफ खींचना ही मुख्य रणनीति बन गई है।