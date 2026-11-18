जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.72 फीसदी गिर गया। सुबह की शुरुआती बढ़त गंवाते हुए निवेशकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश और एनवीडिया के नेतृत्व को लेकर बनी अनिश्चितता ने बेचैन कर दिया।

टोक्यो इलेक्ट्रॉन और किओक्सिया जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर भी गिरे।

असल में अमेरिका में डाटा सेंटर के निर्माण में संभावित कमी और एंथ्रोपिक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) प्लांस को लेकर चिंताएं सामने आई थीं। इसका असर पूरे बाजार पर पड़ा और बड़े बैंकों के शेयर भी नीचे आ गए।