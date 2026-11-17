शेयर बाजार जोखिम भरे सौदों पर अपनी निगरानी बढ़ा रहा है और निवेशकों को अपनी सीमाओं को समझने की सलाह दे रहा है, खासकर अगर, वे उधार के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इस उथल-पुथल के बावजूद ताइवान का निर्यात अभी भी मजबूत बना हुआ है और देश के AI उद्योग के भविष्य को लेकर उम्मीद बरकरार है।

इसके अलावा, प्रमुख चिपमेकर TSMC का घर होने के कारण ताइवान ग्लोबल टेक उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है, भले ही कुछ खबरें लोगों को थोड़ा परेशान कर रही हों।