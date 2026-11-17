ताइवान के शेयर बाजार में 6 फीसदी की भारी गिरावट
ताइवान का प्रमुख शेयर सूचकांक हाल ही में 6 फीसदी गिर गया है, जिसने सबका ध्यान खींचा है। शेयर बाजार ने बताया है कि वह अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग सुचारू रूप से चले और स्थिति सामान्य हो।
ऐसा खास तौर पर दुनियाभर के बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक सेक्टर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हो रहा है।
शेयर बाजार बढ़ा रहा निगरानी
शेयर बाजार जोखिम भरे सौदों पर अपनी निगरानी बढ़ा रहा है और निवेशकों को अपनी सीमाओं को समझने की सलाह दे रहा है, खासकर अगर, वे उधार के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस उथल-पुथल के बावजूद ताइवान का निर्यात अभी भी मजबूत बना हुआ है और देश के AI उद्योग के भविष्य को लेकर उम्मीद बरकरार है।
इसके अलावा, प्रमुख चिपमेकर TSMC का घर होने के कारण ताइवान ग्लोबल टेक उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है, भले ही कुछ खबरें लोगों को थोड़ा परेशान कर रही हों।