क्यों दुनियाभर में टेक शेयर गिरने के बीच भारतीय IT इंडेक्स को मिली बढ़त?

क्यों दुनियाभर में टेक शेयर गिरने के बीच भारतीय IT इंडेक्स को मिली बढ़त?
भारतीय IT इंडेक्स में सोमवार को 3 फीसदी उछाल देखा गया, जबकि दुनियाभर के टेक स्टॉक्स में गिरावट दर्ज की गई।
निवेशक भारतीय IT कंपनियों पर काफी भरोसा दिखा रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि ये कंपनियां उस बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) खर्च की दौड़ में शामिल नहीं हैं, जिससे दूसरे वैश्विक बाजार जूझ रहे हैं। यह बढ़त अमेरिकी फेड की एक अहम बैठक से ठीक पहले हुई है।
इस बैठक में ईरान संघर्ष से जुड़ी महंगाई की चिंताओं पर चर्चा होगी, जिसका असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है, जो अमेरिकी ग्राहकों से बड़ी कमाई करती हैं।
एशिया में चिप्स के स्टॉक्स गिरे
पूरे एशिया में टेक स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स 3.6 फीसदी तक लुढ़क गया, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10 फीसदी नीचे आ गया। SK हाईनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी चिप कंपनियों को 11 फीसदी से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा।
यह गिरावट सर्कुलर फंडिंग को लेकर चिंताओं और चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते हुई है। वॉल स्ट्रीट पर चिप स्टॉक्स लगातार तीसरे दिन नीचे आते रहे, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए निवेशकों का मूड काफी सकारात्मक रहा।
उनका मानना है कि IBM और एक्सेंचर जैसी कंपनियों की कुछ चेतावनियों के बावजूद सॉफ्टवेयर कंपनियां इस तिमाही में अपने मुनाफे के लक्ष्यों को हासिल कर लेंगी।